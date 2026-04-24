La prima pagina di oggi della Gazzetta dello Sport è largamente dedicata a una suggestione, quella del possibile approdo di Pep Guardiola sulla panchina della nazionale italiana. "Perché no?", rispose infatti il catalana quando nell'ottobre 2018 gli fu fatta una domanda su un suo futuro da commissario tecnico azzurro. Allora, come ricorda la rosea, sul palco c'erano anche Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile, e Arrigo Sacchi, che è stato selezionato dell'Italia.

Guardiola ha nel cuore l'Italia e il calcio italiano, come si legge nell'articolo principale. Ha giocato in Serie A, spesso lo si vede a Brescia, dove ha vissuto ed è stato calciatore. Ad oggi è impegnato ancora col Manchester City ed è primo in Premier League, nonché in corsa nella FA Cup, tornei che termineranno rispettivamente il 24 maggio e il 16 maggio. Successivamente, ogni giorno sarà buono per possibili sondaggi.

Il tecnico catalano ha un altro anno di contratto e un ingaggio molto alto. Ad oggi pensa solo alla stagione col City, a caccia della settima Premier League negli ultimi dieci anni che sarebbe anche il suo trofeo numero 41 in carriera, potrebbero diventare 42 con la FA Cup. L'idea di prendersi in carico una nazionale, si legge, ce l'ha in testa da tempo. Il suo primo obiettivo era l'Inghilterra, ma Tuchel ha rinnovato fino al 2028, mentre Ancelotti sta per prolungare col Brasile fino al 2030.

Chiaramente la notizia sarebbe importante per i nerazzurri, vista la folta rappresentanza di giocatori dell'Inter nelle convocazioni degli ultimi anni.