Per effetto del sorteggio effettuato in data odierna dalla Lega Serie A, ai sensi dell'art. 3.8 del Regolamento della Coppa Italia, per determinare pro forma la società di casa, la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026, in programma mercoledì 13 maggio all'Olimpico di Roma, è Lazio-Inter.

Quindi la squadra di Cristian Chivu sarà 'ospite' a tutti gli effetti nello stadio capitolino, anche se i biglietti, le cui informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita verranno comunicate successivamente, saranno divisi equamente tra le due tifoserie.

Via Rosellini, inoltre, ha confermato che il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.