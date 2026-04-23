A un passo dallo Scudetto e con una finale da disputare, Cristian Chivu sembra aver conquistato tutti. Ne ha parlato ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Alberto Di Chiara:

"E' sempre difficile fare paragoni, ogni annata è diversa - ha esordito -. Chivu ha fatto senza dubbio bene, ha preso un'Inter che a livello psicologico era sottoterra dopo la finale di Champions, ha approfittato di un campionato dove è stata aiutata anche dal fatto che le altre si sono fatte male da sole. Però ha fatto un gran lavoro", ha concluso.

Gli ha fatto eco anche Massimo Paganin: "Non è questione di meglio, ma lui lavora su se stesso. Mi auguro che possa vincere tanto. Dobbiamo vedere i prossimi campionati, i top poi hanno vinto anche fuori. Dobbiamo aspettare, aveva la squadra più forte ma non era scontato che vincesse da subito. Non sarà facile vincere di nuovo e fare ancora meglio. Quando al pressione aumenterà bisognerà vedere come reagirà".