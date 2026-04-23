La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 36esima giornata del campionato, quella che prevede - tra le altre - Lazio-Inter, antipasto della finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio. Ebbene, le formazioni guidate da Cristian Chivu e Maurizio Sarri si troveranno di fronte, sempre nella cornice dello stadio Olimpico di Roma, anche quattro giorni prima: si giocherà sabato 9 maggio, con fischio d'inizio alle ore 18. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN: 

Il calendario della 36esima giornata:
Venerdì 8 maggio
20.45 | Torino – Sassuolo

Sabato 9 maggio
15.00 Cagliari – Udinese
18.00 Lazio – Inter
20.45 Lecce – Juventus

Domenica 10 maggio
12.30 Verona – Como
15:00 Cremonese – Pisa
15.00 Fiorentina – Genoa
18:00 Parma – Roma
20.45 Milan – Atalanta

Lunedì 11 maggio
20.45 Napoli – Bologna

Il calendario dell'Inter da qui al termine della stagione

34ª giornata domenica 26 aprile, ore 18:00 Torino-Inter

35ª giornata domenica 3 maggio, ore 20:45 Inter-Parma

36ª giornata sabato 9 maggio, ore 18:00 Lazio-Inter

Finale Coppa Italia mercoledì 13 maggio, ore 21:00 Inter-Lazio

37ª giornata data e ora da definire Inter-Hellas Verona

38ª giornata data e ora da definire Bologna-Inter

Sezione: Focus / Data: Gio 23 aprile 2026 alle 15:22 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.