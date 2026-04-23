La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 36esima giornata del campionato, quella che prevede - tra le altre - Lazio-Inter, antipasto della finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio. Ebbene, le formazioni guidate da Cristian Chivu e Maurizio Sarri si troveranno di fronte, sempre nella cornice dello stadio Olimpico di Roma, anche quattro giorni prima: si giocherà sabato 9 maggio, con fischio d'inizio alle ore 18. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN:

Il calendario della 36esima giornata:

Venerdì 8 maggio

20.45 | Torino – Sassuolo

Sabato 9 maggio

15.00 Cagliari – Udinese

18.00 Lazio – Inter

20.45 Lecce – Juventus

Domenica 10 maggio

12.30 Verona – Como

15:00 Cremonese – Pisa

15.00 Fiorentina – Genoa

18:00 Parma – Roma

20.45 Milan – Atalanta

Lunedì 11 maggio

20.45 Napoli – Bologna

Il calendario dell'Inter da qui al termine della stagione:

34ª giornata domenica 26 aprile, ore 18:00 Torino-Inter

35ª giornata domenica 3 maggio, ore 20:45 Inter-Parma

36ª giornata sabato 9 maggio, ore 18:00 Lazio-Inter

Finale Coppa Italia mercoledì 13 maggio, ore 21:00 Inter-Lazio

37ª giornata data e ora da definire Inter-Hellas Verona

38ª giornata data e ora da definire Bologna-Inter