José Mourinho ha rinviato ogni discorso relativo al suo futuro alla fine della stagione, andando in dribbling di fronte alle domande dei giornalisti che volevano sapere se sia o meno tentato dal ritorno al Real Madrid o dall'esperienza inedita sulla panchina della Nazionale portoghese: "No, Ho già detto abbastanza, forse anche più del necessario, quindi non ho bisogno di aggiungere altro - ha spiegato lo Special One durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Moreirense -. Quello che ho detto, l'ho detto, non c'è bisogno che lo ripeta. Questo è tutto. Non voglio dire altro al riguardo, ho già detto quello che dovevo dire sul Benfica e non intendo rilasciare ulteriori commenti sul tema".

In seguito, Mou ha anche fatto una battuta rispetto al suo rapporto col presidente, Manuel Rui Costa: "C'erano voci secondo cui ero arrabbiato con il presidente. L'unico motivo per cui sono arrabbiato con lui è perché non mi hanno dato la medaglia per i 25 anni di tesseramento del club, ma va bene, non c'è nessun problema - ha detto ridendo l'ex tecnico dell'Inter -. Tutti conoscono la situazione, alla fine della stagione avremo dieci giorni per decidere se continuare o separarci. Ho già detto quello che dovevo dire".