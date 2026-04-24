Quattro stagioni in nerazzurro, una in granata, quanto basta per considerare Benoit Cauet doppio ex della partita in programma domenica alle 18 tra Torino e Inter allo stadio Olimpico Grande Torino. Match che potrebbe rappresentare un altro passo decisivo verso la conquista matematica dello Scudetto per la capolista. Monsieur Efficacité, come veniva soprannominato per la sua concretezza sul rettangolo di gioco, ha anticipato i temi della partita in questione: "Mi aspetto una partita decisiva per l'Inter perché ha bisogno di tre punti per poter forse già chiudere il discorso Scudetto con quattro giornate d’anticipo a livello matematico, se Napoli e Milan non vincessero contro Cremonese e Juventus e invece l'Inter avesse la meglio sul Torino. Chiaro quindi che le motivazioni dei nerazzurri sono al massimo. Il Torino è in una posizione confortevole perché ha già 40 punti e non ha niente da perdere per cui ha tutto da giocarsela e fare una buona partita per mettere in difficoltà l'avversario”.

Nella gara d'andata, prima giornata di campionato, non andò benissimo per il Toro che perse 5-0 al Meazza: “Non è stata una bella cosa, ma può succedere. Purtroppo nel calcio capita e l'Inter ne sa qualche cosa visto che lo scorso anno perse allo stesso modo contro il Paris Saint-Germain la finale di Champions. Può succedere a tutti e contro tutti, ci sono dei momenti belli e brutti nel calcio. Comunque bisogna tener presente che il Torino a questo punto è di fatto salvo avendo 12 punti in più delle terz'ultime Cremonese e Lecce e con ancora 15 punti a disposizione di qui alla fine del campionato. Deve fare solo qualche punticino e cercare di finire bene la stagione”.

Domenica sono attesi circa 15 mila tifosi interisti in uno stadio che ne contiene meno di 30 mila, con la conseguenza che l'Inter praticamente giocherà come se fosse i ncasa a livello ambientale: "È chiaro che i tifosi del Torino saranno comunque dalla parte della loro squadra, ma è innegabile che quelli dell’Inter allo stadio Grande Torino faranno sentire un sonoro sostegno ai loro giocatori che, come dicevo, hanno una fortissima motivazione per cercare di prendere i tre punti decisivi per lo scudetto".