A differenza delle altre big della Serie A, che per motivi diversi dovranno riprogrammarsi in vista della prossima stagione, l'Inter può progettare la il futuro prossimo con la serenità di chi si appresta a vincere lo scudetto con largo anticipo sul traguardo, senza dimenticare la possibilità di mettere in bacheca anche la decima Coppa Italia della sua storia. Questo non significa che il lavoro da sbrigare per i dirigenti di Viale della Liberazione sia poco e che sia tutto perfetto, anzi: le questioni da risolvere, tra contratti in scadenza e possibili uscite, sono diverse. A partire dalla vicenda legata ad Alessandro Bastoni, per cui si aspetta una mossa ufficiale del Barcellona, che per ora si è mosso solo parlando con l'entourage del difensore centrale italiano. In attesa di capire se le intenzioni dei catalani siano serie o meno, secondo Sportitalia, il club nerazzurro ha prenotato Tarik Muharemović e Oumar Solet.

Detto della difesa, stando a quanto confermato dai colleghi di SI, a centrocampo una prima scelta è stata fatta con la conferma di Hakan Calhanoglu, che resterà a Milano per almeno un altro anno, fino alla naturale scadenza del suo contratto che è fissata per il 30 giugno 2027. Vicino ai senatori come Calha, l'Inter pensa di aggiungere profili con caratteristiche diverse dal punto di vista tecnico, rispetto a quelli già in rosa, che possano dare più soluzioni tattiche a Cristian Chivu.