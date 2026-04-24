Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo e della nazionale bosniaca con cui ha eliminato l'Italia nell'ultima finale dei playoff mondiali, si avvicina sempre di più all'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere il primo acquisto della finestra estiva del calciomercato per il reparto difensivo, quello che più cambierà in estate viste le partenze di Sommer, Acerbi e Darmian (a De Vrij è stato offerto il prolungamento ma potrebbe uscire di scena anche lui). Sempre col punto interrogativo riguardante la situazione di Alessandro Bastoni, nel mirino del Barcellona.

Di qui la necessità di affiancare nuove pedine a Bisseck e Akanji. Ausilio si è mosso per tempo per garantirsi il centrale neroverde, 23 anni a febbraio, alto 1,92, che ha già mostrato grande personalità. E il giocatore ha detto sì con entusiasmo al quinquennale proposto a 1,5 milioni a salire. Ancora da fissare, però, la valutazione da parte del Sassuolo, ma i rapporti con Carnevali sono ottimi e la Juve, che vanta il 50% sulla rivendita, non costituisce un ostacolo.

La cifra da sborsare dovrebbe variare tra i 15 e i 20 milioni di euro da raggiungere attraverso i bonus e dividere poi tra neroverdi e bianconeri. Da Torino potrebbero essere interessati a riportare il ragazzo là dove è cresciuto tra la Primavera e la Next Gen, ma Muharemovic sembra intenzionato a provare una nuova esperienza.