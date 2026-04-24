In occasione della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como di martedì scorso, si è svolta una giornata speciale all’insegna dello sport e dei valori condivisi, con l’iniziativa Inter Campus Social Exchange che ha visto coinvolte le due realtà in un percorso comune tra sociale, educazione e inclusione.

La giornata si è aperta con la visita alla 'Fondazione Maria Letizia Vergaì, dove le delegazioni di Inter Campus e Como 1907, hanno potuto assistere alle attività di Sport Therapy, un progetto sviluppato negli anni dallo staff Inter Campus insieme alla Fondazione. Si tratta di un percorso educativo e motorio strutturato, pensato per bambine e bambini in cura presso la struttura, che utilizza il gioco del calcio come strumento per favorire il benessere psicofisico, la socializzazione e il recupero di una dimensione di normalità. Attraverso attività adattate e guidate da allenatori ed educatori formati, lo sport diventa un mezzo per rafforzare l’autostima, stimolare le capacità cognitive e relazionali e accompagnare i più piccoli in un percorso di crescita anche durante momenti particolarmente delicati della loro vita.

A seguire, le due delegazioni si sono spostate presso la Fondazione Tettamanti, dove il Como 1907 sostiene un progetto di ricerca, entrando così in contatto con un ulteriore ambito di impegno sociale legato al mondo della salute e dell’infanzia.

Nel pomeriggio, l’attività si è spostata sul campo del Piccolo San Siro, dove bambini e bambine beneficiari dei progetti di Inter Campus e Como 1907 – provenienti dalla Fondazione Maria Letizia Verga e dal Progetto Arca – hanno condiviso un allenamento all’insegna del gioco, dell’inclusione e del divertimento. Un momento semplice ma estremamente significativo, in cui lo sport ha rappresentato uno spazio di incontro e relazione, capace di unire storie e percorsi diversi.

La giornata, infine, si è conclusa a San Siro, con la visione della partita tutti insieme, festeggiando e vivendo emozioni insieme, oltre il risultato sportivo.