E' ricominciata quest'oggi, al 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile, la preparazione dell'Inter in vista del match contro il Torino di domenica 26 aprile. Terminati i due giorni di riposo dopo la folle rimonta contro il Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il gruppo nerazzurro si è ritrovato questa mattina, alla Pinetina, agli ordini di Cristian Chivu, che ha diretto l'allenamento senza Lautaro Martinez, che ha lavorato ancora a parte, e Luis Henrique, finito ai box per un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra, come evidenziato dagli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto, nelle scorse ore, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Se il Toro proverà a esserci per uno spezzone contro il Parma il prossimo 3 maggio, ma senza forzare i tempi, il laterale brasiliano dovrebbe recuperare nel giro di 10-15 giorni, comunque in tempo per la finalissima contro la Lazio, all'Olimpico di Roma, di mercoledì 13 maggio.

Quanto ad Alessandro Bastoni, l'altro acciaccato in casa nerazzurra, la sua condizione migliora, ma solo domani si capirà se potrà essere arruolabile o meno per la trasferta piemontese. Ogni dubbio o quasi, comunque, verrà fugato da Cristian Chivu durante la conferenza stampa fissata per la giornata di domani, alle 14.30.