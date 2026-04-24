Un terremoto ampiamente previsto vista l'aria che tirava nelle ultime settimane in casa Roma. Da stamattina Claudio Ranieri non è più il senior advisor del club giallorosso per quella che tra le righe è una vittoria dell'allenatore Gian Piero Gasperini, visti i recenti conflitti mediatici esplosi tra i due. L'addio di Ranieri potrebbe avere conseguenze su vari settori del club, compreso quello giovanile dove era ormai definito il ritorno di Massimo Tarantino (aveva già vestito questi panni durante la gestione di James Pallotta), ex responsabile dell'Academy dell'Inter che ha individuato in Michele Sbravati il suo sostituto.

Lo scossone societario però rischia di far saltare il Tarantino-bis a Trigoria, visto che ad avallare il suo ingaggio era stato proprio Ranieri, non Gasperini che come a Bergamo tiene molto al settore giovanile. Proprio Gasp ha un ottimo rapporto con Bruno Conti, il quale prima degli ultimi aggiornamenti societari avrebbe dovuto lasciare il suo posto proprio all'ex manager dell'Inter e che adesso potrebbe veder rivalutata la sua posizione in seno alla società capitolina.

Insomma, l'addio di Ranieri potrebbe dare il la a una serie di smottamenti che a loro volta potrebbero spingere i Friedkin a rivalutare diverse posizioni manageriali, compresa quella ancora da definire di Massimo Tarantino.