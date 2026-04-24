La Lega Calcio Serie A scende in campo a fianco di 'Marevivo', promuovendo la campagna '5x1000 a Marevivo', in occasione della 34esima giornata del campionato 2025/2026. Sui maxi-schermi degli stadi sarà trasmesso il video dell'iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica 'Scendi in campo per proteggere il mare!', poco prima del fischio di inizio di ogni partita.
Il mare è la nostra madre, produce il 50% dell’ossigeno che respiriamo e assorbe 1/3 dell’anidride carbonica che produciamo, ma può continuare a svolgere la sua funzione vitale solo se è in buona salute. Purtroppo oggi il mare è sotto attacco ovunque, a causa di inquinamento, pesca eccessiva, sfruttamento e plastica. La plastica è nell’aria che respiriamo, nell’acqua che beviamo, è nel nostro sangue, nel latte materno, nel tessuto polmonare, persino nella placenta. Frantumandosi in micro e nano plastiche, produce sostanze che rappresentano una grave minaccia non solo per le specie marine ma anche per l’uomo. Basti pensare che ogni settimana ingeriamo circa 5 grammi di microplastiche, l’equivalente in peso di una carta di credito. La nostra vita su questo Pianeta, come quella di tutti gli esseri viventi, dipende dalla sua salute e la salute del mare dipende da noi.
Marevivo, fondazione ambientalista, indipendente e apartitica, dal 1985 si batte per la tutela del mare e dell’ambiente, con un’attenzione particolare a tematiche come lo studio e la conservazione della biodiversità̀, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la promozione delle aree marine protette, la lotta all’inquinamento e alla pesca illegale e l’educazione ambientale nelle scuole e nelle università.
La campagna del 5x1000 a Marevivo ha l’obiettivo di proteggere le aree costiere e le spiagge con attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di litorali in tutta Italia. Azioni concrete per contrastare le minacce derivanti dalle attività umane, in difesa degli ambienti naturali preziosi e fragili che racchiudono ecosistemi ricchi di biodiversità e che offrono casa e riparo per centinaia di specie animali e vegetali.
Sostieni Marevivo su https://sostieni.marevivo.it/
Link alla Campagna https://5x1000.marevivo.it/
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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