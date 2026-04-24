Attraverso una nota pubblicata ieri, i tifosi della Lazio hanno annunciato la loro decisione di essere presenti sugli spalti dell'Olimpico il prossimo 13 maggio, quando la squadra di Maurizio Sarri si giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Inter dopo aver eliminato l'Atalanta in semifinale. Questo perché, secondo la Curva Nord biancocelste, è stato stretto "un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa", riportando quanto scritto ieri.

Allo stesso tempo, perché "la dignità vale molto più di un derby", non ci sarà il sostegno dei tifosi organizzati laziali nella partita contro la Roma in programma al momento quattro giorni dopo (data e ora definitiva ancora da stabilire). Proprio a proposito dell'annunciata assenza per la stracittadina, l'agenzia AGI ha interpellato il presidente della Lazio Claudio Lotito che ha risposto in maniera lapidaria: "Perché non ci saranno tifosi al derby? Voi lo dovete chiedere a loro, non lo dovete chiedere a me. Io ho fatto tutto quello che dovevo fare e penso che lo dissimulino i fatti e i comportamenti”.