Il futuro di Tarik Muharemovic sembra sempre più vicino ad incrociare quello dell'Inter. Anche secondo il Corriere dello Sport, che oggi dedica spazio alla trattativa. Il difensore centrale del Sassuolo, si legge, ha accettato la proposta quinquennale dei nerazzurri, ma ora ci sarà da discutere con i neroverdi riguardo al cartellino.

I rapporti tra i club sono notoriamente ottimi e il difensore ha già fatto capire di preferire l'Inter a un ritorno alla Juventus, che vanta il 50% sull'eventuale rivendita. La valutazione fatta per il difensore si aggira attorno ai 25 milioni di euro, ma si dovrà lavorare sulla formula e anche sulla possibilità di inserire una contropartita tecnica. La dirigenza nerazzurra punta su un prestito oneroso con riscatto condizionato, girando un giovane alla società neroverde. In questo modo, peraltro verrebbe rimandato di un anno il 50% di cui sopra destinato ai bianconeri.

Proprio la Juve ha pensato alla possibilità di riprendersi Muharemovic, ma il difensore sembra essere freddo di fronte a questa prospettiva: all'epoca del trasferimento a titolo definitivo al Sassuolo, infatti, si sarebbe sentito scaricato o comunque snobbato. E anche per questo alla fine sembra più favorevole a un passaggio all'Inter.