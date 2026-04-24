Lautaro Martinez sta continuando a lavorare ad Appiano Gentile, al centro sportivo dell'Inter, anche nei giorni in cui gli altri compagni di squadra non stanno lavorando per via dei giorni di riposo disposti da Cristian Chivu. Del capitano e centravanti sudamericano si parla oggi sulla Gazzetta dello Sport.

L'argentino, così come Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij, ha proseguito ieri nel lavoro impostato per recuperare dai rispettivi infortuni. Senza sosta, ma anche senza fretta, perché ad oggi l'obiettivo è che il rientro in campo avvenga con la miglior forma possibile, in modo da poter affrontare sia la finale di Coppa Italia del 13 maggio (competizione che l'attaccante ha vinto l'ultima volta segnando una doppietta alla Fiorentina in finale) sia il Mondiale a cui l'Argentina arriverà da campione in carica.

Il piano di recupero di Lautaro Martinez prevede come difficile un rientro già nel fine settimana a Torino, quando l'Inter affronterà (domenica alle 18) i granata a domicilio. Potrebbe anche essere la partita che consegna lo Scudetto all'Inter, ma dipenderà da cosa farà stasera il Napoli, impegnato in casa contro la Cremonese, e anche da quel che accadrà nel confronto tra Milan e Juventus di domenica sera.

Più facilmente il "Toro" si rivedrà in campo il prossimo 3 maggio, quando in calendario c'è Inter-Parma. Ed è anche più probabile che lo Scudetto nerazzurro arrivi proprio per quella partita.