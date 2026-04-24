Mancano ancora due giorni prima della partita tra Torino e Inter, in programma domenica pomeriggio alle 18. In dubbio la possibilità per Cristian Chivu di poter disporre dei tre giocatori che già risultavano indisponibili per la sfida di martedì scorso al Meazza contro il Como, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, sono da verificare le condizioni di Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. I giocatori verranno valutati in questi giorni dallo staff nerazzurro. Per i due difensori una decisione finale riguardo alla convocazione verrà presa soltanto dopo la rifinitura di domani, mentre l'argentino è destinato a tornare contro il Parma. Cercherà, presumibilmente, di mettere un po' di benzina nelle gambe contro gli emiliani per poi ripresentarsi in campo dal 1' nella finale di Coppa Italia del 13 maggio contro la Lazio. Tra l'altro, ad oggi, sono alte le possibilità che la sfida coi gialloblù possa essere quella che darà l'aritmetica certezza dello Scudetto all'Inter.

Chi invece è appena tornato a disposizione di Chivu, giocando anche uno spezzone contro i lariani, è Yann Bisseck. Il tedesco punta a un finale di stagione da protagonista, sia per riprendersi il ruolo da titolare conquistato durante l'annata (cosa che dovrebbe avvenire già domenica a Torino al fianco di Akanji e Carlos Augusto), sia per provare a convincere Nagelsmann in vista delle convocazioni per il Mondiale. In chiave Inter non sembrano esserci grandi dubbi sulla sua permanenza a Milano l'anno prossimo e sono già sulla strada giusta i colloqui per un rinnovo con adeguamento dal 2029 al 2030.