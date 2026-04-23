Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Paganin parla così della prima stagione all'Inter di Cristian Chivu, che si appresta a vincere il suo primo Scudetto da allenatore con una finale di Coppa Italia ancora da disputare contro la Lazio.

"Non è questione di meglio, ma lui lavora su se stesso - ha esordito l'ex calciatore -. Mi auguro che possa vincere tanto. Dobbiamo vedere i prossimi campionati, i top poi hanno vinto anche fuori. Dobbiamo aspettare, aveva la squadra più forte ma non era scontato che vincesse da subito. Non sarà facile vincere di nuovo e fare ancora meglio. Quando al pressione aumenterà bisognerà vedere come reagirà".