Prosegue la preparazione del Torino in vista della sfida di domenica alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro l’Inter, sempre più vicina alla conquista dello scudetto sotto la guida di Cristian Chivu.

Nel corso della seduta al Filadelfia, il tecnico Roberto D'Aversa ha provato alcune soluzioni di formazione, a partire dal ritorno di Ardian Ismajli al centro della difesa. Il centrale è stato inserito nel terzetto arretrato insieme a Guillermo Maripán Coco ed Arthur Theate Ebosse. In attacco resta aperto il ballottaggio per una maglia da titolare: anche se resta viva la possibilità di convocazione per Duván Zapata, la coppia più accreditata al momento è formata da Giovanni Simeone e Che Adams.

A centrocampo il tecnico continua le prove: Cesare Casadei è insidiato da Kaan Ilkhan per affiancare Saba Gineitis, mentre sulle corsie laterali sono stati testati Morten Pedersen e Martin Obrador. Una vigilia intensa per il Torino, chiamato a misurarsi con una delle squadre più in forma del campionato in una gara dal coefficiente di difficoltà molto alto.