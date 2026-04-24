La Pinetina di Appiano Gentile aprirà i suoi cancelli ai giornalisti domani pomeriggio, quando è stata programmata la conferenza stampa di Cristian Chivu, alla vigilia di Torino-Inter, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, in programma domenica 26 aprile, con fischio d'inizio alle ore 18, allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Il tecnico romeno risponderà alle domande a partire dalle ore 14:30. I tifosi avranno la possibilità di seguire l'appuntamento con i media in diretta streaming sui canali ufficiali del club oppure leggere ogni parola del mister attraverso il live testuale sul sito di FcInternews.it. 

Provando a fare una previsione, saranno tanti gli argomenti sul tavolo: dallo scudetto ormai vicinissimo alla finale di Coppa Italia appena conquistata battendo il Como, senza dimenticare gli aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Luis Henrique, in vista degli ultimi impegni della stagione. 

Sezione: News / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 15:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.