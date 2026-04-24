Manuel Akanji è pronto a proseguire il proprio percorso con la maglia dell'Inter. Il difensore olandese, come evidenzia Fabrizio Romano, sarà un giocatore nerazzurro a titolo definitivo a partire dalla prossima estate. Ormai non ci sono più dubbi: Akanji giocherà ancora per la squadra di Chivu. Si tratta di un'operazione di 15 milioni di euro. Presto le operazioni verranno formalizzate.