Manuel Akanji è pronto a proseguire il proprio percorso con la maglia dell'Inter. Il difensore olandese, come evidenzia Fabrizio Romano, sarà un giocatore nerazzurro a titolo definitivo a partire dalla prossima estate. Ormai non ci sono più dubbi: Akanji giocherà ancora per la squadra di Chivu. Si tratta di un'operazione di 15 milioni di euro. Presto le operazioni verranno formalizzate.

Sezione: Focus / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 20:13
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione