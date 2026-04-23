Nonostante i rumors su un possibile cambio di modulo base, in vista della prossima stagione, il mercato estivo dell'Inter dovrebbe essere ancora imperniato sullo schema attuale, il 3-5-2 che porterà quasi certamente a vincere un nuovo Scudetto e con cui la squadra è arrivata a raggiungere la finale di Coppa Italia.

Da qui la necessità di confermare anche gran parte del gruppo, compresi quei giocatori di cui si è parlato spesso come se avessero già le valigie in mano. Il primo nome fatto dalla Gazzetta dello Sport è quello di Marcus Thuram, rigenerato dalla sosta per le nazionali, tanto da risultare decisivo contro Roma, Como e Cagliari in campionato. Ci sono poi altri elementi non tra i titolari che sembrano più vicini alla conferma. Vedi i due subentrati della sfida di Coppa Italia contro i lariani, Diouf e Sucic, ma anche Josep Martinez: lo spagnolo è più vicino ad essere confermato come dodicesimo. Rimarranno anche Barella, Akanji, che con lo Scudetto verrà automaticamente riscattato, e Dumfries.

Il "big" il cui futuro è in bilico è Alessandro Bastoni, sul quale non è chiaro l'intento del Barcellona. Il giocatore è incuriosito dalla possibilità di aprire un nuovo percorso lontano dall'Inter, ma servono risorse finanziarie che non è chiaro quanto i blaugrana possano avere. Sono invece in scadenza di contratto i vari Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan: tutti e quattro non verranno trattenuti. Potrebbe invece restare De Vrij se accetterà di dimezzarsi l'ingaggio da 4 milioni l'anno che percepisce attualmente. Da capire la situazione di Luis Henrique, che ha giocato molto ma che al giusto prezzo potrebbe partire, mentre sembra al capolinea l'avventura di Frattesi, la cui stagione è stata decisamente in ombra.