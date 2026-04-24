Con la svolta appena arrivata all'interno della Roma, che vede il sempre più vicino allontanamento di Claudio Ranieri nel ruolo di senior advisor dei Friedkin, rischiano di cambiare anche le strategie di mercato in casa giallorossa, parte delle quali potrebbero riguardare anche l'Inter.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, assumerà pieni poteri il tecnico Gian Piero Gasperini e così anche i senatori vedono ora un futuro più roseo. Tra questi c'è Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto a giugno e che in settimana si è apertamente schierato dalla parte dell'allenatore. Il giocatore si è detto disposto a ridursi fortemente l'ingaggio rispetto agli attuali sei milioni netti a stagione percepiti. Grazie alle sue prestazioni ha convinto l'allenatore dal punto di vista fisico e caratteriale e così i contatti per il rinnovo potrebbero riprendere a breve. Lo stesso vale per Cristante e Mancini, i cui accordi coi giallorossi sono in scadenza nel 2027. Entrambi erano vicini a prolungare per altri tre anni, ma la proprietà aveva rinviato tutto a giugno a seguito dei recenti risultati in chiaroscuro.

Persino Paulo Dybala potrebbe rinnovare a metà dello stipendio attuale, scendendo a 3 milioni a stagione, ma molto dipenderà dal finale di stagione. Via Stephan El Shaarawy, mentre Celik continua a chiedere 4 milioni l'anno e la cifra è considerata esagerata dalla proprietà giallorossa.