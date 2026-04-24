Comincerà domani, di prima mattina, il programma delle partite del week-end per il Settore giovanile interista: allo Stadio 'Piccoli' di Cercola, Napoli, l'Inter Primavera di Benny Carbone scende in campo alle ore 11 con l'obiettivo di alimentare le speranze di giocare i playoff scudetto. Attualmente, i nerazzurrini sono settimi in classifica, con gli stessi punti del Bologna, sesto, davanti per la miglior differenza reti. Ecco il programma completo, con tutti i dettagli:

UNDER 20 Sabato 25 aprile, ore 11:00 – Campionato, 35ª giornata: Napoli-Inter – Stadio G. Piccoli, Cercola (NA).

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 26 aprile, ore 15:00 – Campionato, 21ª giornata: Inter-Milan – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 18 Lunedì 27 aprile, ore 11:00 – Campionato, 32ª giornata: Lecce-Inter – Centro Sportivo Kick-Off, Cavallino (LE).

UNDER 17 Domenica 26 aprile, ore 15:00 – Campionato, 26ª giornata: Venezia-Inter – Centro Sportivo Taliercio, Venezia Mestre.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 26 aprile, ore 11:00 – Campionato, Recupero 9ª giornata Fase Interregionale: Pro Sesto-Inter – Centro Sportivo Breda, Sesto San Giovanni (MI).

UNDER 16 Mercoledì 29 aprile, ore 15:00 – Ottavi di Finale, andata: Parma-Inter – Centro Sportivo Il Noce, Noceto (PR).

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 26 aprile, ore 11:00 – Campionato, 10ª giornata Fase Interregionale: Inter-Hellas Verona – KONAMI Football Centre, Milano.

Sezione: Giovanili / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 13:37
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.