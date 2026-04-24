Tre vittorie consecutive e obiettivo scudetto sempre più vicino per l'Inter, che dopo la fresca qualificazione alla finale di Coppa Italia dopo la pazza rimonta in semifinale contro il Como si prepara a far visita al Torino nella 36esima giornata di Serie A. Secondo quanto informa Agipronews, i nerazzurri sono favoriti nella corsa ai i tre punti contro i granata: il segno '2' è proposto a quota 1,40 dai betting analyst di Goldbet e Better. Il successo del Toro, reduce da tre vittorie nelle ultime tre partite giocate in casa, è invece in lavagna a 7,50. La quota del pareggio è invece 4,85. Tra le altre possibile giocate l'Over è in netto vantaggio sull’Under, rispettivamente a 1,60 e 2,20, mentre è più equilibrato il confronto tra Goal, a 1,80, e No Goal, a 1,90.

Per quanto riguarda i possibili marcatori, invece, gli analisti immaginano un testa a testa tra Marcus Thuram e Giovanni Simeone. L’attaccante dell'Inter è andato a segno nelle ultime tre partite di campionato e incrocia la sua vittima preferita (finora sei gol in quattro presenze contro i granata): un’altra rete vale 2,20 volte la posta, mentre per una tripletta (l’unica realizzata dal francese nei massimi campionati europei) come nell’ottobre 2024 si sale a 29,00. L'argentino del Torino, a quota nove gol in questo campionato, è invece offerto a 4,25.

Sezione: News / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 18:09
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.