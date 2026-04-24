Il centrocampo dell'Inter ripartirà da una certezza di cui si è parlato a lungo già nella giornata di ieri: Hakan Calhanoglu vestirà ancora la casacca nerazzurra nella prossima stagione. Ma non solo. Secondo Tuttosport, infatti, una volta archiviati i festeggiamenti per lo Scudetto che sta per materializzarsi, la dirigenza si lancerà all'assalto di Manu Koné, nei piani di tecnico e uomini mercato è il calciatore che dovrà coprire le spalle al turco.

Il francese è il primo obiettivo, poi si penserà anche al resto: l'attacco a cui aggiungere un tassello, il classico giocatore che possa saltare l'uomo e che oggi manca nella rosa interista; un eventuale titolare in difesa qualora dovesse partire Bastoni, considerato che un obiettivo in difesa sarà preso comunque visti i molti partenti (è stato individuato da tempo in Muharemovic).

Ma la priorità di Chivu e dei dirigenti resta la mediana. Si sa che il tecnico, già la scorsa estate, avrebbe voluto un giocatore di maggior fisico e gamba rispetto a quelli in organico, che sono principalmente dei palleggiatori come Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, lo stesso Zielinski o Sucic. Da qui il ritorno su Koné, così come è praticamente sicuro il rientro a casa di Aleksandar Stankovic per i 23 milioni già pattuiti con il Bruges come clausola di riacquisto.

Per il francese bisognerà capire cosa vorrà fare la Roma, che già la scorsa estate sembrava aver accettato i 40 milioni proposti dall'Inter, salvo poi fare dietrofront per volontà dei Friedkin. Il club giallorosso, che difficilmente centrerà la Champions League, deve però rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario con 80 milioni di plusvalenze. Almeno un big dovrà partire. I giocatori che hanno mercato sono proprio Koné, con Svilar e Ndicka. La valutazione resta quella, 40-45 milioni, ma l'Inter vorrebbe spendere qualcosa meno e tenere eventualmente in un altro discorso Frattesi, che potrebbe tornare proprio nel mirino della Roma. Da parte sua Koné ha fatto sapere, nei contatti che ci sono stati attraverso la sua agenzia, di gradire ancora la destinazione nerazzurra.