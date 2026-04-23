Nel corso di un intervento ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore <b>Gaetano Fontana</b> ha analizzato i temi più caldi della Serie C, soffermandosi in particolare sui play out che nel Girone A non si disputeranno sicuramente, viste le tre già certe retrocesse, ma che sono a rischio anche nel Girone C, classifica alla mano. NelGirone B, invece, se ne disputerà solamente uno dopo l'esclusione del Rimini e la retrocessione diretta del Pontedera.

"Probabilmente le penalizzazioni hanno inciso, soprattutto nel girone C, dove situazioni come quelle di Trapani e Siracusa hanno condizionato molto - ha esordito -. Nel Girone A, invece, al netto della Triestina, la differenza l’ha fatta l’aspetto tecnico. Non è una situazione normale: purtroppo continuiamo a vedere società che non riescono a concludere il campionato, condizionando l’andamento dei tornei professionistici. È un tema su cui non bisogna più solo riflettere, ma intervenire concretamente”.

<strong>Infine, un giudizio sull’introduzione del FVS in Serie C: promosso o rimandato?</strong>

“Sono favorevole alle innovazioni che portano miglioramenti. Essendo il primo anno qualche difficoltà era prevedibile, ma con l’esperienza si potranno apportare correttivi. È uno strumento utile per chiarire episodi dubbi, anche se va disciplinato meglio. In generale, credo che rappresenti un passo avanti per il sistema", ha concluso.