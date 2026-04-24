Domani sera allo U Power Stadium di Monza l'Inter Under 23 ospiterà l'Union Brescia per provare, con una vittoria, a sperare ancora di salire a bordo del treno playoff. Traguardo ampiamente raggiunto dalle Rondinelle, che si presenteranno in casa dei nerazzurri senza tifosi ma con un secondo posto che verrebbe blindato anche semplicemente portando a casa con un pareggio.

Ad ogni modo gli ospiti non andranno a Monza nella loro miglior versione possibile, perché nella lista delle convocazioni mancheranno diversi giocatori come Brescia Oggi evidenzia: ai lungodegenti  De Francesco, Di Molfetta, Guglielmotti, Moretti e Spagnoli, si aggiungono Pasini, Sorensen e Lamesta. Ma mentre per Sorensen e Lamesta si tratta di una scelta precauzionale per semplici affaticamenti, Pasini nella rifinitura di questa mattina ha avuto un indurimento muscolare.

Per quanto riguarda gli altri giocatori, l'allenatore Eugenio Corini ha fatto il punto nel corso della conferenza stampa odierna: “Zennaro sarà convocato ma  va gestito ancora, mente Vido ha fatto un paio di buoni allenamenti e mi ha dato disponibilità: verrà in panchina”.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 17:12
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.