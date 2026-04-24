Ormai lo scudetto, per Lautaro e compagni, è più questione di "quando" che di "se". Una prima risposta in tal senso la si avrà già stasera dopo Napoli-Cremonese, ben prima di Torino-Inter e di Milan-Juve.

Intanto impazza radiomercato. Si parla tantissimo di Muharemovic e Koné, affari da qualcuno dati quasi per fatti. Ma, proprio nei giallorossi, ci sarebbe un'altra pedina che potrebbe far gola a Marotta e Ausilio...