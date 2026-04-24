Ultimo impegno di campionato domani sera per l'Inter U23 guidata da Stefano Vecchi, con la possibilità di accedere ai playoff ancora viva, matematica alla mano, ma molto, molto complicata perché servirebbe un incastro di risultati tutt'altro che facile. Tra l'altro, i giovani nerazzurri domani a Monza ospiteranno l'Union Brescia, secondo in classifica e fortemente interessato a mantenere la posizione (basterebbe un punto) per evitare, da terzo, di iniziare una settimana prima i playoff e avere meno tempo per ricaricare le forze.

Di questo e altro ha parlato oggi in conferenza stampa l'allenatore Eugenio Corini: “Dobbiamo centrare il secondo posto ad ogni costo. Siamo concentratissimi sull’avversario, che ha qualità e vincendo può ancora sperare di entrare nei playoff. Lo rispettiamo ma noi vogliamo fare risultato e chiudere secondi per andare agli spareggi nel modo migliore. Il secondo posto è importante per una questione di prestigio e soprattutto perché, nella nostra situazione, avere una settimana in più sarebbe importantissimo”.

A Monza contro l'Inter mancherà il supporto dei tifosi bresciani: “Speriamo non accada più, abbiamo visto domenica contro la Dolomiti Bellunesi quanto è stato importante il sostegno del nostro pubblico. Tutti hanno messo da parte la rottura di scatole della sconfitta nel derby contro il Lumezzane. Sono andati oltre, come noi con l’emergenza, senza piangersi addosso”, ha concluso Corini.