Durante l’evento The Forum, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain e dell’ECA, ha raccontato alcuni retroscena legati allo smantellamento del progetto Superlega, sottolineando il ruolo di mediatore svolto nei momenti più delicati della vicenda.

“Mi hanno chiesto di cercare un accordo. Ho domandato a Barcellona e Real Madrid se volessero la fine delle ostilità; hanno risposto di sì, ma non sapevano come fare. Così ci siamo rimboccati le maniche”, ha spiegato Al-Khelaïfi, riferendosi al dialogo con Barcellona e Real Madrid.

Il dirigente qatariota ha poi difeso l’attuale struttura della UEFA Champions League, attualmente in una stagione ricca di gol e spettacolo: “Non avrebbe senso cambiare una formula che funziona così bene. Vediamo un calcio sempre più offensivo e coinvolgente”.

Al-Khelaïfi ha sottolineato come la competizione stia vivendo un momento di grande intensità, con numeri realizzativi elevati e un livello di spettacolo crescente che, a suo giudizio, rappresenta il modello da preservare.

Infine, spazio anche al progetto tecnico del PSG e al rapporto con l’allenatore Luis Enrique, definito senza esitazioni: “È il pacchetto completo, una persona incredibile e un grande allenatore, sempre motivato”.