Così, dal nulla, arriva all'improvviso la notizia che priva Cristian Chivu di Luis Henrique per le prossime partite. Stamattina il brasiliano si è sottoposto ai classici esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. E come da prassi, il club nerazzurro ha sottolineato come le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, informando tra le righe che non si tratta di un guaio muscolare serio.

In linea di massima, questo tipo di infortunio richiede, fa asapere Sky, tra i 10 e i 15 giorni prima di permettere al calciatore di tornare in campo. Se la convalescenza fosse confermata e la guarigione avvenisse nei tempi previsti, Luis Henrique salterebbe sicuramente la trasferta di Torino in programma domenica 26 aprile e l'impegno in casa contro il Parma in agenda il prossimo 3 maggio. Probabile, visto che è stata anche anticipata al 9 maggio, anche la sua assenza all'Olimpico contro la Lazio per evitare ogni sorta di rischio (magari potrebbe giocare uno spezzone di partita) e averlo a disposizione abile e arruolabile per il match più importante di questo residuo stagionale, la finale di Coppa Italia del 13 maggio, in programma sempre allo stadio Olimpico e sempre contro la Lazio.