La Lazio si avvicina alla finale di Coppa Italia, che la metterà di fronte all'Inter il prossimo 13 maggio, con la leggerezza di chi non ha più nulla da chiedere al campionato. Uno stato d'animo che non deve diventare un boomerang, secondo Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste: "Il campionato deve continuare a essere un allenamento in vista della finale, quindi vale anche la gara con l'Udinese - le sue parole in esclusiva a Radiosei -. Però la testa deve essere quelle giusta perché deve aiutarti ad arrivare bene alla sfida contro l’Inter, una squadra più forte contro la quale devi dimostrare di essere più bravo".
A proposito della decisione del tifo organizzato laziale di presenziare allo stadio Olimpico per la finalissima con l'Inter, interrompendo lo 'sciopero' in corso in campionato nelle gare in casa, Rambaudi si dice d'accordo: "Condivido la scelta per l’importanza della gara, anche se il discorso qui va oltre. La finale ha un’importanza assoluta, il derby quest’anno ha il valore solo della stracittadina, ma conta meno. Te la devi giocare, ma chi se ne frega del risultato. Anzi, è la Roma che ha tutto da perdere, la Lazio ha tutto da guadagnarci".
Infine, Rambuadi guarda oltre la stagione in corso: "Questa squadra, secondo me, aveva dei valori tecnici, poi non è stata rinforzata e ha perso pezzi importanti. Qualche aiuto è arrivato. Il punto è sempre lo stesso: si vorrà ripartire da qui per fare un passo in avanti? Ci deve essere un progetto, un’idea condivisa di migliorare”.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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