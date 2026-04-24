Giovanni Leoni scalpita per tornare in campo. Il giovane difensore che dopo un lungo corteggiamento da parte dell'Inter ha deciso di provare l'avventura in Premier League accettando la corte del Liverpool, è vicino a tornare a disposizione di Arne Slot dopo il grave infortunio patito lo scorso mese di settembre, quando, in occasione di un match contro il Southampton nel quale faceva oltretutto il suo debutto coi Reds, si procurò la rottura del legamento crociato anteriore e fu costretto ad un intervento chirurgico che lo ha portato a saltare il resto della stagione. Leoni, però, sta lavorando sodo per mettersi alle spalle l'incidente e tornare a lucido in vista della prossima preparazione estiva. Il ragazzo padovano sta intensificando il suo recupero presso l'AXA Training Centre e si prevede che si presenterà a luglio in condizioni fisiche quasi perfette.

Ma ancora con il Liverpool? Negli ultimi giorni, si è parlato di un possibile ritorno di fiamma proprio dell'Inter, che questa volta ha dalla sua l'asso nella manica nel nome di Cristian Chivu, ovvero il tecnico che lo ha lanciato giovanissimo a grandi livelli la scorsa stagione. L'operazione, però, appare complicata in partenza, anche perché dopo il grosso investimento la scorsa estate adesso il Liverpool vorrebbe goderselo logicamente per un po'. E oltretutto, quest'oggi l'allenatore Arne Slot, parlando in conferenza stampa prima della gara contro il Crystal Palace, ha speso parole importanti proprio per lui elogiandone in particolare l'importante crescita sul piano fisico: "Se guardate Giovanni Leoni, non so se ogni tanto vedete qualche post su Instagram del club, notate che questo ragazzo sta diventando una bestia". Un apprezzamento non di poco, che fa capire come il tecnico neerlandese continui ad avere un occhio di riguardo nei suoi confronti.