Prima di parlare di nuovi investimenti sul mercato, in casa Inter si sta preparando il terreno per avere un margine di manovra significativo che permetta di allestire una rosa competitiva. Il primo pensiero va agli addii già certi dei calciatori in scadenza di contratto, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, che permetteranno al club di risparmiare 14.100 mila euro netti solo di stipendi, che al lordo sfiorano i 30 milioni di euro. I vari Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan, Yann Sommer e Stefan de Vrij saluteranno l'Inter a fine stagione (l'olandese potrebbe rimanere ma con uno stipendio ridotto), lasciando sicuramente un vuoto dal punto di vista della personalità, meno da quello tecnico visto che nell'ultimo periodo, portiere svizzero a parte, si erano ritagliati tutti un ruolo da gregario.

Questo risparmio pesante permetterà alla dirigenza di giostrare meglio il costo della rosa, aggiungendo altri giocatori più adatti alle esigenze dell'allenatore e in linea con la politica della proprietà. Ma il risparmio non sarà l'unica 'arma' a disposizione degli uomini mercato. In estate sono previste infatti alcune cessioni che potrebbero aumentare lo spazio nel costo squadra, risurre ulteriormente il monte ingaggi e accrescere il budget da reinvestire. Si tratta di Luis Henrique e Davide Frattesi, che hanno ottime possibilità di salutate mentre restano in dubbio le posizioni di Josep Martinez e Andy Diouf. Su Alessandro Bastoni molto, se non tutto dipenderà dalla forza economica del Barcellona, se sarà sufficiente per convincere il club nerazzurro. Ad oggi non è ancora così quindi è leegittimo mantenere un enorme punto interrogativo.