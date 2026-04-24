Oltre alla situazione di Tarik Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo che ha accettato la proposta quinquennale dell'Inter a 1,5 milioni netti l'anno e per il quale ora bisognerà trattare la valutazione del cartellino col club neroverde, secondo La Gazzetta dello Sport ci sono in corso diverse altre valutazioni che riguardano il reparto difensivo dei nerazzurri.

Nella lista dei preferiti da parte dei dirigenti in via della Liberazione c'è Mario Gila, che piace anche al Milan (possibile quindi un derby di mercato) ma non soltanto. C'è poi la situazione riguardante Oumar Solet, che condivide il procuratore con Hakan Calhanoglu (si tratta di Gordon Stipic). Il calciatore ha il piede forte nel destro ma è abituato a giocare da centrale mancino e possiede quelle qualità nell'impostazione che piacciono a Cristian Chivu. Può quindi risultare un alter ego di Bastoni come "braccetto" a sinistra, per quanto con piede investito.

Entrambi i giocatori sono nati nel 2000, possono quindi garantire ancora diversi anni di carriera. Per Solet uno dei vantaggi è che Stipic si siederà a parlare coi dirigenti nerazzurri del possibile rinnovo del contratto di Calhanoglu, in scadenza nel 2027: discorsi nei quali potrebbe venir fuori anche la situazione del centrale dell'Udinese. Il "duello", ovviamente, potrebbe essere deciso anche dal prezzo del cartellino che verrà deciso dalla Lazio e dai friulani, entrambe botteghe solitamente piuttosto care.