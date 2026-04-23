Notte di grande calcio nella Ziraat Türkiye Kupası, dove il derby del Mar Nero tra Trabzonspor e Samsunspor ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. A spuntarla sono stati i padroni di casa, che dopo 120 minuti senza reti hanno conquistato la semifinale grazie ai calci di rigore, imponendosi 3-1.

In un’atmosfera straordinaria, resa ancora più speciale dalle celebrazioni del 23 aprile e da stadi gremiti, le due squadre hanno dato vita a una gara intensa ma povera di gol. Nel primo tempo, entrambe le formazioni hanno faticato a trovare spazi, chiudendo sullo 0-0.

La partita si è accesa nella ripresa, quando il Samsunspor è rimasto in dieci uomini al 68’ per l’espulsione di N’Diaye, ammonito per la seconda volta. Con l’uomo in più, il Trabzonspor ha aumentato la pressione, creando diverse occasioni senza però riuscire a concretizzare.

Nemmeno i tempi supplementari hanno sbloccato il risultato, con gli ospiti bravi a difendersi con ordine nonostante l’inferiorità numerica. A decidere la sfida sono stati quindi i rigori, dove è salito in cattedra Andre Onana: il portiere ex Inter ha parato tre penalty consecutivi, trascinando i suoi al successo e ricordando quanto fatto ieri da Edoardo Motta della Lazio contro l'Atalanta. Il Trabzonspor vola così in semifinale, dove affronterà il Gençlerbirliği, continuando a inseguire il sogno del trofeo.