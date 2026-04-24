L'esperienza dell'ottantenne Ariedo Braida va sempre tenuta in considerazione. Lo sanno molto bene a Barcellona, dove l'ex dirigente del Milan ha lavorato in qualità di responsabile del mercato internazionale tra il 2015 e il 2019. Proprio Braida ha rilasciato un'intervista al media arabo Eram News, esprimendo la sua opinione sulla possibilità di un trasferimento del difensore centrale Alessandro Bastoni al club catalano. Nonostante Bastoni giochi per l'Inter, ovvero gli storici rivali del Milan, Braida ha voluto sbilanciarsi dando la sua benedizione al potenziale trasferimento in blaugrana del giocatore interista.

Queste le dichiarazioni di Braida: "È difficile per me parlare, dopo aver lavorato per tanti anni al Milan, di un giocatore dell'Inter, ma a mio parere è un grande giocatore e uno dei pilastri della Nazionale italiana". Secondo il veterano dirigente italiano, Bastoni sarebbe un'ottima aggiunta per un club come il Barça, ed è certo che il ventisettenne sarebbe destinato a continuare la sua striscia di successi qualora dovesse lasciare Milano per cimentarsi con il campionato spagnolo. "Il Barcellona è un grande club e penso che Bastoni potrebbe essere un buon acquisto e che potrebbe ottenere molti successi con loro".