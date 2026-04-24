 Luigi De Canio, ospite a Radio Napoli Centrale, ha parlato della lotta Scudetto, soffermandosi sulla prospettiva partenopea: "Credo che in termini di risultati, dopo uno Scudetto vinto, stare dietro ad un Inter è comunque un ottimo risultato. Che si potesse fare meglio, che ci si aspettava qualcosa in Champions, poi verranno analizzate le cause. Anche degli infortuni. Non si devono ripetere questi episodi e poi anche per avere delle alternative".

Sezione: News / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 20:27
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione