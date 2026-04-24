Luigi De Canio, ospite a Radio Napoli Centrale, ha parlato della lotta Scudetto, soffermandosi sulla prospettiva partenopea: "Credo che in termini di risultati, dopo uno Scudetto vinto, stare dietro ad un Inter è comunque un ottimo risultato. Che si potesse fare meglio, che ci si aspettava qualcosa in Champions, poi verranno analizzate le cause. Anche degli infortuni. Non si devono ripetere questi episodi e poi anche per avere delle alternative".