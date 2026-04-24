Meglio Ronaldo il Fenomeno o Lionel Messi? La domanda da un milione di dollari è stata posta, durante la tappa di 'Viva el Futbol' al Teatro Ariston di Sanremo, da Nicola Ventola a Javier Zanetti, uno che ha condiviso lo spogliatoio con entrambi i mostri sacri del calcio moderno. "Voglio metterti in difficoltà perché tu li hai visti in allenamento, ed è lì che io valuto il valore dei giocatori. Cosa mi dici dei due?, le parole dell'ex attaccante.

"Io credo che Leo sia l'essenza del calcio, è più geniale di Ronie - ha spiegato il vice presidente dell'Inter - Il Fenomeno era devastante, aveva una potenza incredibile e davanti al portiere non sbagliava mai. Destro, sinistro, di testa... Mi ricordo il gol che ha fatto a Marchegiani nella finale di Coppa Uefa (3-0 alla Lazio in cui trovò il gol definitivo anche Pupi, ndr). Tu (rivolgendosi a Ventola, ndr) non lo soffrivi perché non facevi gli esercizi per la difesa, ma mi metteva in difficoltà ogni volta che mi puntava".