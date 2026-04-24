La finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio potrebbe regalare all'Inter un altro trofeo, dopo la sfida che opporrà i nerazzurri alla Lazio. Sarebbe, in caso di successo, il decimo nella competizione per il club nerazzurro, che diventerebbe così il secondo nella storia d'Italia ad arrivare alla doppia cifra dopo la Juventus, che nel frattempo ne ha messe in bacheca quindici.

Proprio per questo motivo, come si legge su Tuttosport, si è parlato in questi giorni di un'ulteriore patch per celebrare i dieci successi in Coppa Italia. In realtà, a livello regolamentare, nulla prevede che ci possa essere una "stella d'argento" per testimoniare i dieci successi. Non lo prevedono i regolamenti della competizione e nemmeno le regole della Lega Serie A, organizzatrice della Coppa Italia, o della Federcalcio.

Vale lo stesso, in realtà, anche per la stella d'oro che viene tradizionalmente inserita sulle maglie da gioco ogni dieci Scudetti conquistati. Per quello, però, ci fu una decisione del Consiglio Federale del 1958, quando la Juventus fu la prima a tagliare il traguardo, che diede il via libera. A quel punto fecero lo stesso anche l'Inter nel 1966 e il Milan nel 1979. Non esistono però altre norme specifiche.

Per inserire la stella d'argento o qualsiasi altra cosa possa fare da riconoscimento per le dieci Coppe Italia bisognerebbe quindi fare una richiesta, ma la Juventus nel 2015 non la fece e non lo ha fatto nemmeno nelle stagioni a venire. Allora, tra l'altro, nella dirigenza bianconera c'era Beppe Marotta, che oggi è presidente dell'Inter.