Nonostante le ottime risposte di Josep Martinez nelle ultime uscite, l'Inter continua il suo lavoro di ricerca per un nuovo portiere. A confermare i lavori in corso ai piani alti del building di Viale della Liberazione è Fabrizio Romano.

L'esperto di mercato, intervenuto per fare il solito punto di casa Inter, è tornato a parlare di Guglielmo Vicario, nome già più che noto alla sezione voci di mercato di casa Inter. Ai nerazzurri l'estremo difensore del Tottenham piace dai tempi dell'Empoli come ricorderanno i più affezionati. Interesse che continua a restare vivo a maggior ragione oggi dopo l'annata difficile vissuta in quel di Londra che ha portato a vari screzi tra il portiere italiano e gli Spurs. Screzi, anche e soprattutto con i tifosi, che hanno aperto all'addio a fine stagione del arquero di Udine. Il nome del classe 1997 resta il più attenzionato nella lista di Marotta e Ausilio che hanno già aperto i contatti con il suo entourage che ha notificato alla dirigenza nerazzurra apprezzamento e interesse da parte del giocatore nei confronti del loro ammiccamento dei nerazzurri.

Dal canto loro gli interisti stanno muovendo le loro riflessioni facendo le valutazioni non solo su Vicario ma anche sulle risorse interne, ma la sensazione, fa sapere Fabrizio Romano, è che in porta ci possano essere ancora ulteriori sviluppi.