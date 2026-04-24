Vero che in questo momento il campo e, in seconda battuta, il mercato richiedono la massima attenzione in Viale della Liberazione, ma il reparto marketing non si ferma mai e deve continuare a stringere nuovi accordi e soprattutto a coccolare i propri partner, che hanno scelto di legare il proprio brand all'Inter e, salvo catastrofi, festeggeranno assieme al club nerazzurro la vittoria dello Scudetto. Ottima scelta puntare sul nerazzurro, insomma.

Tra i partner commerciali dell'Inter figura BYD, marchio automotive, che avvalendosi della collaborazione ha lanciato la SEALION 7 Inter Special Edition.

Un progetto - spiega il comunicato ufficiale - che va oltre il prodotto, raccontando l’incontro tra due realtà orientate all’innovazione e all’eccellenza. Da una parte la ricerca tecnologica e la spinta verso il futuro della mobilità elettrica, dall’altra un’identità sportiva riconoscibile, costruita su storia, appartenenza e passione.

Ogni elemento è progettato per esprimere appartenenza. Le cuciture artigianali, le finiture premium e la presenza dell’iconico stemma raccontano una ricerca estetica precisa, dove comfort e carattere convivono. I dettagli in Blu Elettrico, dal volante ai pannelli porta, dialogano con inserti high-tech in Blue Carbon, creando un equilibrio tra tradizione e innovazione.

DNA nerazzurro, elettricità pura ⚡️🖤💙

Scopri la nuova BYD SEALION 7 Inter Special Edition ✨



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La SEALION 7 Inter Special Edition sarà disponibile nelle versioni Comfort RWD ed Excellence AWD, completando un progetto che rappresenta al meglio l’incontro tra evoluzione tecnologica e spirito nerazzurro.