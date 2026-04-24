La Lega Serie A ha comunicato in via ufficiale il calendario della 37esima giornata del campionato Primavera 1, la penultima della regular season prima dei playoff scudetto. Un obiettivo, quest'ultimo, ancora possibile per l'Inter Under 20 di Benny Carbone che, dopo la gara sul campo del Napoli di domani mattina, ospiterà il Bologna sabato 2 maggio, per poi giocare in anticipo venerdì 8 maggio contro i pari età dell'Hellas Verona (fischio d'inizio alle ore 18). Il match del 'KONAMI Football Centre' di Milano sarà trasmesso in diretta su Sportitalia (canale 60); i lettori di FcInternews.it potranno seguirlo anche attraverso il consueto live testuale sul sito.

Attualmente, i nerazzurrini sono settimi in classifica, con l'ultimo posto utile per i playoff a tiro: il Bologna, sesto, ha gli stessi punti ma vanta una migliore differenza reti.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

08/05/2026 Venerdì 18.00 INTER-VERONA Canale 60

09/05/2026 Sabato 11.00 CESENA-JUVENTUS Canale 60

09/05/2026 Sabato 11.00 FROSINONE-GENOA Primavera TV

09/05/2026 Sabato 13.00 PARMA-MILAN Canale 60

09/05/2026 Sabato 15.00 ATALANTA-MONZA Primavera TV

09/05/2026 Sabato 15.00 ROMA-SASSUOLO Canale 60

10/05/2026 Domenica 11.00 NAPOLI-LECCE Canale 60

10/05/2026 Domenica 11.00 TORINO-LAZIO Primavera TV

10/05/2026 Domenica 13.00 FIORENTINA-CREMONESE Canale 60

10/05/2026 Domenica 15.00 BOLOGNA-CAGLIARI Canale 60