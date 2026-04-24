Negli studi di Sportmediaset oggi si è parlato anche di mercato e di alcuni nomi che potrebbero ravvivare la prossima campagna acquisti in Italia. Tra questi figura inevitabilmente quello di Marco Palestra, esterno attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta che gode di ampi consensi a livello internazionale e promette di essere tra i giovani più ricercati durante il mercato estivo. Merito anche dell'ottima strategia dell'Atalanta che gli ha dato la possibilità di esprimersi lontano da casa e oggi si ritrova un prospetto che fa gola a molti, con la possibilità di trattenerlo a Zingonia anche se, sostiene Orazio Accomando, sarebbe difficile non cedere a fronte di una proposta da 45-50 milioni di euro.

In Italia non mancano le pretendenti, la Juventus, il Milan e l'Inter se riuscisse a fargli posto sulla corsia di destra. Ma occhio alla Premier League, dove non farebbero fatica ad accontentare le richieste bergamasche. In tal senso il suo entourage è lo stesso di Riccardo Calafiori che è già stato spostato in Inghilterra, nello specifico all'Arsenal, e i contatti con i club britannici non mancano, come per esempio il Tottenham che aveva chiesto informazioni qualche tempo fa. Il canale con la Premier League dunque si aprirebbe con facilità.