La cessione di Ange-Yoan Bonny all'Inter ha portato nelle casse del Parma ben 22.999.593 euro. È questa la cifra che si evince dalla pubblicazione del bilancio d'esercizio relativo al 2025 da parte del club emiliano, che ha dunque reso note anche le cifre ufficiali di alcune operazioni di mercato effettuate tra l'estate e la fine dell'anno solare scorso in entrata e in uscita. Di seguito tutti i numeri nel dettaglio.

ACQUISTI PARMA:

Sascha Britschgi 3.140.000 (Lucerna)

Milan Djuric 1.080.000 (Monza)

Matija Frigan 9.000.000 (Westerlo)

Vicente Guaita 50.000 (Svincolato)

Matias Lovik 3.375.619 (Molde)

Abdoulaye Ndiaye 7.350.000 (Troyes)

Jacob Ondrejka 6.815.000 (Royal Antwerp)

Christian Ordonez 9.750.000 (Velez Sarsfield)

Mateo Pellegrino 1.637.500 (Velez Sarsfield)

Oliver Sorensen 8.090.000 (Midtjylland)

Mariano Troilo 7.975.000 (Belgrano)

TOTALE: 58.263.119 milioni di euro

CESSIONI PARMA:

Giovanni Leoni 29.450.000 (Liverpool)

Ange-Yoan Bonny 22.999.593 (Inter)

Woyo Coulibaly 2.004.328 (Leicester)

Antoine Hainaut 554.045 (Venezia)

Dennis Man 9.096.250 (PSV)

Valentin Mihaila 1.948.718 (Rizespor)

Simon Sohm 15.165.302 (Fiorentina)

TOTALE: 81.218.235 milioni di euro