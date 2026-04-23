L’Inter aveva già messo nel mirino Curtis Jones durante il mercato invernale, individuandolo come rinforzo ideale per il centrocampo in caso di partenza di Davide Frattesi. Alla fine, però, non se ne fece nulla: il centrocampista italiano è rimasto a Milano e l’inglese al Liverpool.

Lo scenario potrebbe però cambiare nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da The Athletic, il contratto di Jones - in scadenza nel 2027 - difficilmente verrà rinnovato. Il club inglese starebbe quindi valutando una cessione per evitare di perdere un altro giocatore a parametro zero, come già accaduto con Mohamed Salah e Andrew Robertson.

In questo contesto, l’Inter resta alla finestra. La dirigenza nerazzurra, guidata da Ausilio e Marotta, potrebbe tornare alla carica già in estate, soprattutto considerando i possibili addii a fine stagione di Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan.

Jones rappresenta un profilo giovane ma già esperto, adatto al progetto di rinnovamento della mediana nerazzurra. Dopo il tentativo sfumato a gennaio, il suo nome è destinato a tornare con forza sul tavolo del mercato interista.