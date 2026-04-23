Sono ore di grande tensione e attesa in casa Roma per definire il futuro di Claudio Ranieri. È infatti imminente il comunicato ufficiale con cui il club giallorosso e il senior advisor formalizzeranno la separazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la modalità dell’addio dovrebbe essere quella della risoluzione consensuale, più che un vero e proprio licenziamento. Una scelta che consentirebbe alle parti di chiudere il rapporto in maniera condivisa, evitando strappi formali.

Ranieri, attualmente legato alla Roma con un contratto fino al 2027 nel ruolo dirigenziale, sarebbe quindi pronto a lasciare Trigoria dopo mesi di collaborazione con la proprietà. Una decisione che si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione interna del club.

Non sarebbe la prima volta che la Roma adotta questa formula: già nel settembre 2024, infatti, anche Lina Souloukou aveva lasciato il ruolo di amministratore delegato attraverso una risoluzione consensuale, in seguito alle divergenze legate all’esonero di Daniele De Rossi.