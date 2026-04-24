Fulvio Collovati, ex difensore tra le altre di Inter e Milan nonché della nazionale italiana campione del mondo nel 1982, è oggi opinionista tv e dagli studi di Sportitalia ha rivolto i suoi complimenti a Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, facendo un paragone con quanto accaduto ad altri allenatori emergenti, in realtà diverse da quella nerazzurra, che non hanno avuto i medesimi risultati.

"Allenare una big non è facile. Motta è un emergente e ha fallito, Tudor ha fallito. Come altri. Non è semplice. Dico la verità, mi sono ricreduto. All'inizio lo avevo contestato, ma non sul modo di allenare o di giocare, più sulle dichiarazioni perché a volte fa un po' come Conte e 'piange'. Questo non mi piace. Ma come allenatore tanto di cappello perché vincere due competizioni non è facile, anche se per la seconda deve ancora incontrare la Lazio in finale", le parole di Collovati.