Massimo Taibi, ex portiere di Reggina e Atalanta oggi direttore sportivo della Pistoiese, intervistato dalla Gazzetta dello Sport rivela quelli che sono i suoi punti di riferimento nel ruolo: "In carriera ne ho tanti importanti come Beppe Marotta e Carlo Osti, e il migliore in Italia per me è Giovanni Sartori che è un vero fuoriclasse non soltanto a costruire la squadra ma a gestirla. Tenere un gruppo di giocatori è la cosa più importante, trasformarlo in una squadra, è il segreto per vincere. Per me questo è un principio da tenere sempre presente e quest’anno noi abbiamo una squadra di uomini