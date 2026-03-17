Il punto conquistato a San Siro contro l'Inter dà carica all'Atalanta a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Parlando in conferenza stampa alla vigilia del match dell'Allianz Arena, il difensore nerazzurro Isak Hien torna anche sull'1-1 dell'ultimo turno di campionato: "È un pareggio che ci ha dato tanta forza. Abbiamo affrontato l'Inter ed è stata una squadra difficile da affrontare. Siamo contenti del risultato e vogliamo continuare così".